- Un barbat din comuna Costești a murit, sambata seara, in urma unui accident rutier. Din cauza evenimentului, traficul auto pe DN2 E85, in localitatea Costești, a fost restricționat. Din primele date de la fața locului, in timp ce conducea autoturismul pe direcția București catre Buzau, un șofer de 27…

- Un biciclist care se deplasa pe un drum de pe raza comunei Arbore, miercuri seara, a fost acroșat mortal de un autoturism, șoferul plecand mai departe și ascunzandu-se la domiciliu. Echipe operative ale poliției au demarat imediat cercetari, reușind sa ajunga la cel care a fost la volan la ...

- Un barbat a fost accidentat mortal in zona trecerii de pietoni aflate in apropiere de pasarela de la Șcheia, de un autoturism Dacia Logan care circula pe sensul de intrare in municipiul Suceava. Accidentul s-a produs ieri, in jurul orei 12.00. Din primele date de ancheta rezulta ca barbatul ...

- Polițiștii rutieri au intervenit la un accident rutier sesizat prin apel 112. Accidentul a avut loc pe DN 2D – la ieșire din Lepșa spre Greșu. Din primele date, un autoturism a ieșit in afara parții carosabile, intrand in coliziune cu un cap de pod. Din nefericire, a rezultat decesul conducatorului…

- Un pieton a fost accidentat mortal sambata dimineața de un TIR pe DN 25, in județul Galați. Circulația este blocata.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane, accidentul a avut loc pe DN25 Galați - Tecuci, pe raza localitații Ivești, județul Galați, potrivit…

- Un barbat in varsta de 23 ani a fost accidentat mortal de un autoturism, pe drumul judetean DJ 155I, in localitatea Pastraveni, a declarat, joi, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Neamt, Georgiana Mosu. Din cercetarile preliminare efectuate de politisti a reiesit ca victima…

- Un barbat din localitatea bistrițeana Ilva Mica, care circula cu bicicleta pe DN 17D, și-a pierdut viața, sambata seara, dupa ce a fost lovit de un autovehicul. Autorul accidentului a fugit de la locul faptei. In aceasta seara, a fost sesizat prin 112 faptul ca, in localitatea Ilva Mica, o persoana…