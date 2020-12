Pieton accidentat pe centura de la Apahida Un pieton care traversa neregulamentar centura de la Apahida a fost accidentat de un autoturism. S-a intamplat duminica seara. Victima a fost transportata la spital. Conform primelor informații, la data de 6 decembrie, in jurul orei 17:20, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane. „Un conducator de 57 de ani, din Apahida, care se deplasa cu un autovehicul pe DN VOCE, pe raza comunei Apahida, din direcția Cluj-Napoca spre Valcele, ar fi surprins și accidentat un barbat in varsta de 37 de ani, din municipiul Hunedoara, angajat in traversarea neregulamentara a drumului”, se arata… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

