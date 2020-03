Pieton, accidentat pe bulevardul I.C.Bratianu din Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Eforie Nord, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs pe strada Lebedei.In urma impactului, un pieton a fost ranit. Victima este constienta si cooperanta.…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Mangalia.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs pe bulevardul 1 Decembrie din Mangalia, potrivit ISU. In urma impactului, a rezultat o victima constienta. In accident…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier.In urma impactului, o persoana a fost ranita. Victima, pieton, este constienta.Evenimentul rutier s a produs…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Medgidia, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs pe strada Independetei.In urma impactului, un pieton a fost ranit. ...

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din localitatea Valu lui Traian spre Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier. In urma impactului, un pieton a fost ranit.Victima se afla in stop cardio…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Lumina.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme.Impactul s a soldat cu ranirea unei persoane. Victima este neincarcerata.Sursa foto…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe DN 22C, in dreptul localitatii Mircea Voda.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs din cauza poleiului. Se pare ca doua autoturisme au derapat in sant.In urma impactului,…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Medgidia, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs pe strada Decebal. In urma impactului, un pieton a fost ranit. Victima este constienta.…