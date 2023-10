Pieton, accidentat mortal în Ilișua de un tânăr din Năsăud! Șoferul ar fi fost drogat Un barbat din Ilișua și-a pierdut viața vineri seara, dupa ce, in timp ce traversa strada – DJ 171, a fost accidentat de un autoturism condus de un tanar din Nasaud, care s-ar fi aflat sub influența drogurilor. La locul accidentului au intervenit un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean Bistrița-Nasaud și echipajul de terapie intensiva mobila SMURD in localitatea Ilișua la un accident rutier, in urma caruia un pieton a fost accidentat de un autovehicul. Barbatul a fost gasit inconștient, echipajele medicale fiind nevoite sa aplice manevre de resuscitare a acestuia, care din pacate nu au… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

