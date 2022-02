Pieton accidentat mortal în Cluj-Napoca Un barbat de 73 de ani, din Cluj-Napoca, a fost accidentat mortal, miercuri seara, de un autoturism condus de un tanar de 20 de ani din aceeași localitate. La fața locului au intervenit polițiștii, dar și un echipaj SMURD pentru acordarea primului ajutor medical. ”Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente, alaturi […] Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

