Pieton accidentat la Sighetu Marmatiei de un șofer baut Azi, la ora 12.24, polițiștii Biroului Rutier Sighetu Marmației au fost sesizați despre producerea unui accident rutier pe strada Dragoș Voda din municipiu. La fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat de 35 ani din Suceava, care conducea o autoutilitara, a surprins și accidentat un pieton de 65 ani din Sighetu Marmației. Pietonul a fost transportat la spital in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Ambii au fost testați cu aparatul etilotest, in cazul conducatorului auto rezultatul este zero, iar in cazul pietonului 0,38 mg/l alcool pur in aerul expirat. Ambilor barbați le-au fost… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

