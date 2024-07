Pieton accidentat in Panic La data de 5 iulie a.c., la ora 15.06, polițiștii Biroului Rutier au fost sesizați in urma unui apel 112 cu privire la faptul ca, in localitatea Panic, un autoturism ar fi surprins și accidentat un pieton. Polițiștii rutieri s-au deplasat la fața locului și au constatat ca, o femeie de 28 de ani, din municipiul Zalau, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Hereclean – Zalau, a acroșat un barbat de 30 de ani, din localitatea salajeana Campia, care se angajase in traversarea carosabilului prin loc nepermis. In urma accidentului rutier, barbatul de 30 de ani a suferit leziuni, fiind transportat… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 4 iulie a.c., la ora 23.15, in localitatea Ban, polițiștii Secției nr. 6 Poliție Rurala Crasna au oprit in trafic pentru control un autoturism, condus de un localnic de 38 de ani. In urma testarii cu aparatul etilotest, s-a constatat ca barbatul prezenta o concentrație alcoolica de 0,48 mg/l alcool…

- La data de 16 iunie a.c., la ora 19.06, polițiștii Formațiunii Rutiere din cadrul Poliției Orașului Jibou au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca, intre localitațile Jibou și Popeni s-a produs un accident rutier in care sunt implicate un autoturism și o motocicleta. Polițiștii s-au deplasat…

- La data de 13 iunie a.c., la ora 12.54, polițiștii Formațiunii Rutiere din cadrul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca, pe D.N. 1 H, intre localitațile salajene Hereclean și Varșolț, s-a produs un accident rutier, in care au fost implicate doua autovehicule.…

- La data de 10 mai a.c., in jurul orei 08.15, in localitatea Romanași, polițiștii Postului de Poliție Romanași au depistat in trafic un barbat de 30 de ani, din localitatea Hida, in timp ce conducea un autoturism. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca autoturismul condus de barbatul…

- La data de 10 mai a.c., in jurul orei 08.15, in localitatea Romanași, polițiștii Postului de Poliție Romanași au depistat in trafic un barbat de 30 de ani, din localitatea Hida, in timp ce conducea un autoturism. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca autoturismul condus de barbatul…

- Astazi, 16 aprilie a.c., in jurul orei 18.55, pe drumul județean 108 D, in localitatea Garceiu, o femeie de 38 de ani, din localitatea Jibou, in timp ce conducea un autoturism, pe directia Zalau – Cehu Silvaniei, in imprejurari ce urmeaza a fi stabilite din cercetari, ar fi patruns pe sensul opus de…

- La data de 15 aprilie a.c., la ora 11.50, polițiștii Formațiunii Rutiere din cadrul Poliției Orașului Jibou au fost sesizați in urma unui apel 112 cu privire la faptul ca, in localitatea Surduc s-a produs un accident rutier. Polițiștii rutieri s-au deplasat de urgența la fața locului și au constatat…

- Joi, 11 aprilie a.c., in urma investigațiilor efectuate, polițiștii Secției nr. 3 Poliție Rurala Jibou au identificat și cercetat un tanar de 18 ani, din localitatea Jibou, județul Salaj, banuit de savarșirea infracțiunii de furt. Din cercetarile efectuate de polițiști a reieșit ca, miercuri, 10 aprilie…