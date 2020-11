Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban explica motivul pentru care Guvernul a decis suspendarea activitații piețelor inchise in condițiile in care supermarket-urile raman in continuare deschise. „E o mare diferența. Gradul de conformare in supermarket-uri este mult mai mare. Acolo exista sisteme de ventilație, sisteme…

- Ziarul Unirea Calin Matieș, scrisoare deschisa adresata lui Iohannis și Orban: ”piețele unde se afla producatorii romani se inchid in timp ce, marile magazine unde sunt vandute cu preponderența produse straine raman deschise” Scrisoare deschisa Excelenței sale, Klaus Werner Iohannis, Președintele Romaniei…

- Premierul Ludovic Orban a discutat sâmbata despre problema piețelor închise la interior cu Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, și cu Robert Negoița, președintele Asociației Municipiilor din România, urmând sa fie organizate piețe volante. …

- Ultimele masuri luate de guvern in pandemie spun ca piețele care funcționeaza in spații inchise nu mai pot fi deschise. La Timișoara sunt afectate Piața Iosefin și halele de lactate și carne, dar se cauta soluții pentru ca piețarii sa iși poata vinde in continuare marfa. Pot funcționa in continuare…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca noile masuri restrictive care urmeaza sa fie aplicate in contextul pandemiei de COVID-19 au fost discutate cu specialisti si se asteapta ca acestea sa aiba rezultate peste doua saptamani. "Aseara am vorbit despre masuri mai degraba generic,…

- Premierul Ludovic Orban explica restrictiile decise pentru a preveni raspandirea COVID-19, afirmand ca vor fi suspendate pietele aflate in spatiu inchis, insa primariile pot organiza piete volante, dar pentru producatori, nu pentru cei care nu au muncit niciodata pamantul. In ceea ce priveste functionarea…

- Piata Obor din București se va inchide incepand luni, ca urmare a aplicarii noilor restricții in vederea limitarii raspandirii noului coronavirus, a declarat premierul Ludovic Orban, joi seara. Acesta precizat si ca, cel mai posibil, vor ramane deschise doar pietele in aer liber, potrivit Agerpres."Masura…

- Prefectul Capitalei Traian Berbeceanu a precizat, intr-o intervenție telefonica la un post TV, ca in acest weekend va fi reanalizata situația din București. Totodata, el a precizat și faptul ca a solicitat oportunitatea implementarii de noi masuri. OMV Petrom se retrage din Kazakhstan dupa 22 de ani…