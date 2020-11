Stiri pe aceeasi tema

- Deputații au decis, marți, ca, pe durata starii de alerta, piețele agroalimentare in spații inchise, targurile, balciurile, piețele mixte și volante, talciocurile iși vor putea continua activitatea, cu respectarea masurilor de protecție sanitara. Social-democrații susțin ca inchiderea piețelor a fost…

- Deputații au decis, marți, ca, pe durata starii de alerta, piețele agroalimentare in spații inchise, targurile, balciurile, piețele mixte și volante, talciocurile iși vor putea continua activitatea, cu respectarea masurilor de protecție sanitara.Legea, care conține și amendamentul lui Marcel…

- Amendamentul depus de PSD in Parlament, astfel incat piețele aflate in spații inchise, a caror funcționare a fost suspendata temporar de Guvern ca masura de prevenire a raspandirii COVID-19, sa iși poata relua activitatea in orice spații. Amendamentul a trecut de Comisia de Buget și Comisia de Agricultura.…

- Reexaminarea legii privind stabilirea de catre Parlament a datei alegerilor generale a suferit un nou eșec din cauza PSD. Pentru a doua zi consecutiv, conducerea Senatului nu a avut cvorum. PSD are majoritate (7 membri din 12), dar restul partidelor au boicotat ședința, iar de la PSD a lipsit Ion Ganea.…

- Trei lideri ai PSD Salaj au fost confirmati cu noul coronavirus si au ajuns la spital. Este vorba despre Tiberiu Marc – președintele Consiliului Județean Salaj (inca in funcție), vicepreședintele PSD Zalau și fostul prefect, Florin Florian. Toți trei au intrat in contact cu Marcel Ciolacu in urma cu…

- Avocatul lui Dan Tudorache, Mihai Dragan, care reprezinta juridic și PSD Sector 1, a anunțat marți, intr-o conferința de presa, ca la momentul la care vorbește a inceput renumararea voturilor din 9 sectii de votare unde „nu pica pe cheia de votare”, adica suma voturilor obținute de fiecare candidat…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat luni, la Oradea, la intalnirea cu candidatii bihoreni, ca ar vrea ca si presedintele Iohannis sa inceapa un proiect major ca sa aiba si el ce inaugura dupa alegerile din 2024. “Am vazut ca domnul Iohannis are o pasiune: inaugureaza tot ce am inceput…

- Un proiect de lege depus de cinci parlamentari PSD, in frunte cu președintele Marcel Ciolacu, prevede acordarea cadrelor didactice un stimulent de risc de 2.000 de lei lunar pe durata starii de alerta și a starii de urgența. Totodata, proiectul prevede ca personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic…