- Companiile de servicii financiare Mastercard si Visa au anuntat, sambata seara, suspendarea operatiunilor pe teritoriul Rusiei, ca reactie la invazia militara in Ucraina, informeaza BBC News.

- Bursele europene au inceput saptamana in teritorii negative, drept raspuns la seria de sanctiuni indreptate catre Moscova si evolutia conflictului armat ruso-ucrainean, scrie Ziarul Financiar.

- Președintele CE, Ursula von der Leyen a anunțat masuril pe care UE le impune impotriva Rusiei, care nu pare ca are in plan sa opreasca razboiul prea curand. Astfel, pare a fi finalul financiar al Rusiei , in contextul in care o mare parte dintre banci vor fi blocate, pe cand altele vor fi eliminate…

- Bursele internaționale și randamentele obligațiunilor americane s-au prabușit joi, iar dolarul, aurul și prețul petrolului au crescut vertiginos, in timp Ucraina a declarat ca Moscova a lansat o invazie la scara larga, scrie Reuters.

- Prețul petrolului a crescut, in timp ce acțiunile globale și cele futures din SUA au scazut, la fel ca indicele de referința al Bursei din Moscova, dupa ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat trupelor sa intre in cele doua regiuni separatiste din Ucraina.

- Ministerul rus de Finante a anuntat luni ca renunta la emisiunea de obligatiuni guvernamentale OFZ programata marti, in incercarea de a facilita stabilizarea pietei. Piețele bursiere rusești s-au prabusit, iar rubla a atins cel mai scazut nivel din ultimele peste trei saptamani.

- Este intotdeauna dificila tranzacționarea cu potențiale scenarii de razboi. Evaluarea oricarei consecințe posibile – precum și amploarea acesteia – nu este niciodata simpla. Dar și reversul este adevarat. Daca situația din Ucraina s-ar detensiona , nu va exista o inversare clara a recentelor schimbari…

- Dolarul a urcat luni la maximul ultimelor doua saptamani, sustinut de tensiunile dintre Rusia si Occident legate de Ucraina si perspectiva majorarii dobanzilor de catre Rezerva Federala din Statele Unite, transmite Reuters. Pietele nu s-au ingrijorat pana nu demult de desfasurarea de trupe…