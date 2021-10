Piețele financiare riscă o "corecție bruscă", avertizează Banca Angliei Investitorii și-au crescut asumarea riscurilor într-un context de rate ale dobânzii scazute și cu o perspectiva economica mai buna în 2021, ceea ce îi face vulnerabili la o posibila &"corecție brusca&", a avertizat vineri Banca Angliei, citata de AFP.



&"Pe multe piețe, valorile activelor par ridicate în comparație cu nivelul lor istoric&", subliniaza BoE în raportul sau trimestrial de stabilitate financiara și &"ar putea scadea brusc daca, de exemplu, investitorii își revizuiesc previziunile de creștere, inflația și ratele dobânzii&".



Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

