- Presedintele SUA, Joe Biden, si presedintele republican al Camerei Reprezentantilor din SUA, Kevin McCarthy, au ajuns la un acord de principiu privind evitarea incapacitatii de plata, relateaza Reuters. Cu toate acestea, acordul a fost anuntat fara fast, iar adoptarea sa de catre un Congres divizat…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat ca este foarte aproape de convenirea unui acord cu republicanii privind majorarea plafonului de indatorare a guvernului american și s-a declarat optimist in aceasta privința, informeaza Rador.Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a prelungit termenul limita,…

- Ministerul german de Interne a publicat un proiect de lege menit sa faciliteze acordarea cetateniei, in conditiile in care Berlinul incearca sa stimuleze migratia si sa deschida piata muncii in cea mai mare economie a Europei, relateaza Reuters, citat de news.ro.Proiectul propune optiunea cetateniei…

- Apelul guvernului ungar la incetarea focului in tara vecina Ucraina este "cinic", in conditiile in care zone extinse ale acestei tari sunt ocupate de forțele ruse invadatoare, a declarat, miercuri, ambasadorul Statelor Unite la Budapesta, David Pressman, relateaza Reuters, potrivit RADOR.Emisarul…

- Angel Tilvar a discutat cu prilejul intrevederilor avute in Congresul SUA despre importanța includerii Romaniei in programul de eliminare a vizelor, a informat Ministerul Apararii, vineri, 31 martie.„Avand in vedere cadrul excelent al cooperarii intre țarile noastre, asigurat, pe multiple paliere de…

- Yellen le-a spus parlamentarilor americani ca doreste ca reformele Bancii Mondiale sa extinda considerabil imprumuturile pentru a lupta cu schimbarile climatice si alte crize globale, in mare parte prin extinderea resurselor existente, adoptand politici de finantare inovatoare si mobilizand finantarea…

- Stresul recent din sectorul bancar si posibilitatea unei crize ulterioare a creditelor apropie SUA de recesiune, a declarat duminica presedintele Rezervei Federale (Fed) din Minneapolis, Neel Kashkari, in comentarii la emisiunea Face the Nation de la CBS, transmite Reuters. ”Cu siguranta ne aduce mai…