Pieţele europene de capital au încheiat tranzacţiile de miercuri în creştere cu peste 1%, reacţionând la inflaţia sub aşteptări din SUA Indicele paneuropean Stoxx 600 a urcat cu 1,5%, iar actiunile miniere au inregistrat cea mai mare crestere, de 3,7%, toate sectoarele si bursele majore avand o evolutie pozitiva. Inflatia preturilor de consum din SUA a incetinit la o valoare anuala de 3% in iunie, sub asteptarile consensului de analisti, au dezvaluit noi date publicate miercuri. Inflatia de baza, care exclude preturile volatile ale alimentelor si energiei, a scazut la 4,8%, in termeni anuali, sub o proiectie consensuala de 5%. Traderii vor spera ca semnul ca inflatia incetineste rapid in cea mai mare economie din lume va inseamna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 2,5%. Toate sectoarele si bursele majore au terminat in teritoriu negativ. Pierderile au fost conduse de actiunile companiilor din sectorul calatoriilor si agrementului, cu o scadere de 4%, urmate de actiunile companiilor de retail, care au scazut…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis vineri in urcare cu 1,2% si toate sectoarele si bursele majore au fost in teritoriu pozitiv. In prima jumatate a anului, indicele a avansat cu aproximativ 8,8%. Aceasta vine in conditiile in care datele privind inflatia din zona euro au incetinit peste asteptari…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,5% si aproape toate sectoarele au fost in teritoriu negativ. Actiunile tehnologice au condus pierderile, cu o scadere de1,6%, pe fondul preocuparilor continue cu privire la cresterea globala; in timp ce actiunile miniere au coborat cu 1,5%. Titlurile…

- Cea mai mare parte a sectoarelor si burselor majore au consemnat o evolutie pozitiva. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate de actiunile companiilor producatoare de bunuri pentru locuinte, de 1,9%, in timp ce actiunile companiilor miniere au coborat cu 0,3%. Actiunile companiilor de asigurari…

- Indicele paneuropean STOXX 600 a inchis in scadere cu 0,2% si a incheiat saptamana in pierdere cu 0,5%. Investitorii s-au temut ca Rezerva Federala (Fed) ar putea opta pentru o atitudine precauta in intalnirea de saptamana viitoare, in timp ce BCE este de asteptat sa continue sa inaspreasca politica…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,5%, iar toate bursele majore si majoritatea sectoarelor au fost in teritoriu negativ. Actiunile companiilor producatoare de alimente si bauturi au condus pierderile, cu un declin de 1,4%. In schimb, actiunile tehnologice au contrazis tendinta descendenta…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 0,5%, iar toate bursele majore si majoritatea sectoarelor au fost in teritoriu negativ. Actiunile companiilor producatoare de alimente si bauturi au condus pierderile, cu un declin de 1,4%. In schimb, actiunile tehnologice au contrazis tendinta descendenta…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat tranzactiile in urcare cu 0,53%, aceasta fiind a patra sesiune pozitiva consecutiva. Evolutia de vineri a dus cresterea saptamanala la 1,15%, conform datelor Eikon. Sectorul bancar a consemnat cea mai buna evolutie, o crestere cu 3% dupa ce rezultatele bancilor…