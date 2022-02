Acțiunea militara a Rusiei in Ucraina a lovit puternic piețele financiare, la finalul zilei piețele din Rusia avand o scadere de 33%, dupa ce anterior scaderea a fost de 45%. Prețul petrolului a depașit 100 de dolari pe barial, iar prețul gazului natural atinge noi valori record. ACTUALIZARE 20:00 Premierul britanic Boris Johnson a anuntat in Parlament ca bancile din Rusia vor fi excluse din sistemul financiar al Londrei, ca parte a sanctiunilor suplimentare, dupa ce Rusia a invadat Ucraina. In baza noilor sancțiuni, inca 100 de persoane și entitați vor avea activele inghețat, potrivit BBC. De…