Piețele din Iași s-au umplut de brazi de Crăciun Cu cateva zile inainte de Sarbatorile de Iarna, iesenii pot cumpara pomi de diferite marimi, adusi din import sau autohtoni, la preturi cuprinse intre 37 – 400 de lei, in functie de inaltime si coroana, dar și de categoria din care fac parte. Fața de prețurile de anul trecut, cei care doresc sa iși infrumusețeze casa cu un brad natural trebuie sa scoata din buzunar aproape 50 de lei in plus anul acesta. In perioada Sarbatorilor de Iarna, Regia Nationala a Padurilor – Romsilva a scos la vanzare 33.996 pomi de Craciun, cea mai mare parte fiind recoltati din culturi specializate din pepinierele silvice… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

