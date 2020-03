Stiri pe aceeasi tema

- In total, numarul acestora a ajuns la 16 Primaria Brasov a anuntat ca in week-endul care tocmai s-a incheiat pe strazile din oras au mai fost montate doua limitatoare de viteza la trecerile de pietoni din oras. Primul dintre ele a fost instalat pe strada Lunga, la intersectie cu str.…

- Zeci de mii de salcami si scorusi vor fi plantati pe ambele laturi ale variantei ocolitoare a orasului! Varianta ocolitoare a Brasovului va fi „flancata” de salcami si scorusi. Practic, din primavara pe ambele laturi ale drumului, acolo unde configuratia terenului o permite, se va planta…

- Guvernul a emis 25 de Ordonanțe de Urgența, in cadrul unei ședințe care a durat pana tarziu in noapte. Cei de la PSD cauta sa se regrupeze și vor lansa contraatacul la adresa Guvernului.Citește și: OFICIAL - Guvernul adopta OUG pentru anticipate + dublarea numarului de parlamentari in Diaspora…

- 10 aparate de purificare a aerului tin sub control virusii, la Spitalul de Boli Infectioase Brasov Pentru siguranta pacientilor, Spitalul de Boli Infectioase Brasov s-a dotat, recent, cu 10 aparate de purificare a aerului. Practic, sunt aparate cu ultraviolete, pentru dezinfectia curenta,…

- Butoanele de panica montate in zonele de risc ale municipiul Brasov, amplasate cu scopul de a semnala diverse urgențe de pe strazile orașului, au fost folosite de aproape 800 de ori dar nu pentru semnalarea comiterii unor agresiuni sau furturi, ci pentru a sesiza defectiuni ale iluminatului public,…

- Primele troleibuze noi vor ajunge la Brasov in primavara. Acestea vor circula si in zonele in care nu exista linii de contact Primaria Brasov a anuntat ca toate cele 26 de troleibuze pe care firma poloneza Solaris Bus & Coach SA le va livra municipiului Brașov au intrat in producție. Firma…

- Comemorarea celor 30 de ani de la Revolutie incepe sambata la Brasov, cu un Mars al Eroilor Asociatia Luptatorilor, Ranitilor si Urmasii Eroilor „Brasov - Decembrie 1989” a anuntat programul stabilit la Brasov pentru comemorarea si aniversarea a 30 de ani de la Revolutiei decembrie 1989, manifestari…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Brasov va primi pentru inca 10 ani, in administrare gratuita, terenurile si cladirile in care functioneaza mai multe pavilioane ale unitatii sanitare. O hotarare in acest sens va fi dezbatuta de Consiliul Local Brasov in sedinta de plen de astazi, pentru…