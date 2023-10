Pieţele bursiere europene au închis luni în creştere, în pofida volatilităţii continue din Orientul Mijlociu Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat in urcare cu 0,4%, majoritatea sectoarelor fiind in teritoriu pozitiv, cresterile fiind conduse de actiunile din domeniul sanatatii. Stoxx 600 este pe cale sa scada cu 4,6% in octombrie, potrivit datelor LSEG, pe fondul castigurilor slabe ale companiilor si al preocuparilor cu privire la ratele dobanzilor mari pentru mai mult timp decat se credea initial. Indicele german DAX a urcat cu 0,2%, CAC 40 al bursei din Paris cu 0,44%, iar FTSE 100 al bursei din Londra cu 0,5%. Indicele FTSE MIB al bursei italiene a avansat cu 0,19% si IBEX 35 al bursei spaniole… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

