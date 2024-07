Piețe de investiții. Oportunități de explorat în 2024 Piețe de investiții Specialiștii au o serie de recomandari pentru investiții. Iata cateva oportunitați de explorare: Lanseaza-ți propriul curs onlineCu siguranța ai o pasiune sau un hobby. De ce sa nu monetizezi asta? De ce trebuie sa muncești la un job plictisitor, cand poți sa faci bani din ceea ce-ți place? Uneori chiar și de 10X mai mult. Acest model de business este unul dintre cele mai profitabile din ultimii ani. Tot mai multa lume vinde educație. Dar poate te gandești: “Trebuie sa am cunoștințe tehnice” “Nu sunt expert intr-un domeniu” “Ce pot eu sa-i invaț pe alții, daca nu am X ani de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

