Piesele Romaniei pentru Eurovision. Care va fi aleasa pentru Roxen? Piesele Romaniei pentru Eurovision. Care va fi aleasa pentru Roxen? In premiera, anul acesta s-a schimbat sistemul de selectie nationala Eurovision. Competitia nu mai este deschisa oricarui artist care viseaza sa ajunga pe scena marei competitii, ci a fost aleasa din start o solista care sa ne reprezinte tara. Este vorba de Roxen, o tanara inca necunoscuta publicului larg, dar despre care se crede ca ar fi potrivita pentru ceea ce reprezinta Eurovision in 2020. Odata decis artistul, ramane sa se aleaga piesa. Roxen a inregistrat cinci piese din care, pe 1 martie, juriul si publicul va alege una:… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

