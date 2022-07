Piese motor: cum trebuie îngrijite pentru un utilaj performant Echipamentul dvs. nu poate funcționa la capacitate maxima fara un motor bine intreținut. Exista cateva aspecte de care trebui sa țineți cont, atunci cand vine vorba de piese motor . Aflați toate detaliile din articolul de mai jos! Inspectați și inlocuiți Pentru a evita avariile costisitoare și defecțiunile motorului atunci cand aveți mai multa nevoie de el, trebuie sa va asigurați ca funcționeaza corect in permanența. Inspecțiile zilnice sunt cea mai buna idee pentru a urmari starea de sanatate a unor piese de motor. Curațarea, lubrifierea și inlocuirea componentelor care prezinta semne de uzura… Citeste articolul mai departe pe timisoara.biz…

Sursa articol si foto: timisoara.biz

Stiri pe aceeasi tema

- Tuturor ne place ciocolata – pana ajungem sa ne patam hainele. Curațarea sa de pe articolele vestimentare nu este, insa, atat de dificila pe cat pare. Exista șanse mari ca inclusiv așternuturile de pat sa poata arata din nou impecabil, chiar daca au fost patate de ciocolata. Aflați in continuare cum…

- ADVERTORIAL. Drujbele sunt unelte foarte frecvent utilizate și eficiente. Cand vine vorba de taierea in graba a unor materiale deși, nimic nu bate puterea unei drujbe. Drujbele sunt folosite in multe industrii, iar in unele precum cea forestiera, sunt probabil folosite zilnic de catre lucratori. Chiar…

- Numele Beneficiarului: JESSICA ȘI DENIS SRL Obiectivul general al proiectului Proiectul propus spre finanțare are o contribuție determinanta in atingerea obiectivelor pe care SC JESSICA ȘI DENIS SRL și le‐a propus, avand ...

- La Caianu Mic nu se mai cosește cu coasa de ceva vreme. Mai mult, primaria a investit intr-un utilaj care curața mecanizat șanțurile in doar cateva minute. Primarul Știr a aratat „magaoaia” in acțiune: Anul trecut, primarul comunei Spermezeu facea senzație pe rețelele sociale dupa ce iși lua coasa și…

- Motorul este cel care da viata utilajului dvs. De aceea, este important sa il mentineti in forma avand grija de componentele sale. Aflati mai jos cateva sfaturi importante prin care puteti sa intretineti niste piese de motor JCB 3CX. In acest fel veti prelungi durata de viata a motorului, si implicit…

- Funcționarea mașinilor, camioanelor, camionetelor, autobuzelor, tractoarelor, chiar a stivuitoarelor sau utilajelor e direct afectata de infundarea filtrului de particule. Tocmai de aceea PRO COMPRESOARE Bistrița folosește tehnologie de ultima generație in curațarea acestora. Astfel, calitatea curațarii…

- Sapaturile arheologice facute sub catedrala Notre Dame din Paris au scos la iveala o comoara extraordinara – statui, sculpturi, morminte și piese dintr-un paravan original datand din secolul al XIII-lea, relateaza The Guardian . Descoperirile includ mai multe morminte antice din Evul Mediu și un sarcofag…

- Sapaturile arheologice facute sub catedrala Notre Dame din Paris au scos la iveala o comoara extraordinara - statui, sculpturi, morminte si piese dintr-un paravan original datand din secolul al XIII-lea. Descoperirile includ mai multe morminte antice din Evul Mediu si un sarcofag de plumb, ingropat…