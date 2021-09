Piesă scrisă de un robot: Teatrul „Luceafărul” anunţă exclusivităţi naţionale la FITPT Reprezentantii Teatrului „Luceafarul" anunta o serie de exclusivitati nationale in cadrul Festivalului International de Teatru pentru Publicul Tanar Iasi (editia a XIV-a), eveniment care va incepe de la 1 octombrie si care, pentru 10 zile, reuneste artisti din 11 tari. Astfel, festivalul din acest an, care are drept tema arta si tehnologia, reuneste artisti din Austria, Canada, Cehia, Elvetia, Franta, Germania, Israel, Italia, Marea Britanie, Romania si Spania, urmand sa aiba loc spectacole in 20 de spatii din oras si din afara lui, insumand peste 85 de reprezentatii indoor, outdoor sau online… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

