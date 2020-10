PIESA SĂPTĂMÂNII: Spike – Paparude Piesa saptamanii vine de la Spike. Spike e unul din artiștii care a reușit de fiecare data, cu fiecare piesa, EP sau album sa se reinventeze și sa aduca lucruri #fresh in lucrarile sale. #fresh e și noul single de la el, „Paparude”, care ne place ataat de mult incat am hotarat ca trebuie sa... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa „Salcamii” și „Rockstar”, Spike revine cu o piesa noua, „Paparude”. Paparuda reprezinta o veche divinitate locala din mitologia romaneasca, probabil preromana, a ploii fertilizante, invocata de grupuri de femei pe timp de seceta și redusa cu timpul la o schema de ritual. Piesa pe care Spike o folosește…

- Vocea Andiei cucerește topurile muzicale, reușind ca intr-un an sa ajunga pe locul intai in top 10 Media Forest cu trei dintre piesele pe care performeaza: Salcamii, Retrograd și Slabiciuni. Astfel, prima piesa care a intrat in topurile muzicale este piesa lui Spike – Salcamii, piesa pe care Andia interpreteza…

- Dua Lipa a lansat zilele trecute o piesa #fresh, de vara, care se numește „Levitating”, iar noi o facem piesa saptamanii pentru ca e fix ce ai nevoie pentru ca cele 5 zile pana in weekend sa fie așa cum trebuie. Pe piesa apar Madonna și Missy Elliot, iar noi credem ca e neces sa ii... View Article

- Nane este fara indoiala artistul care a rupt topurile muzicale romanești in 2020. El este și artistul care a urcat saptamana asta pe primul loc in Virgin Radio HOT 30, detronandu-l pe Spike și al sau „Rockstar”. „Dragostea Mea” e fix melodia aia de care ai nevoie oricand, indiferent daca ești indragostit,…

- RENGLE lanseaza versiunea de radio a piesei BENGA, cu un sound radio-friendly care pastreaza ritmul ametițor al piesei originale, piesa lansata in colaborare cu Cristina Pucean. BENGA aduce un ritm amețitor și un sound care nu da voie nimanui sa stea jos. Piesa face parte din cel de-al doilea sezon…

- Știți deja ca in fiecare saptamana va aducem cele mai #fresh piese pe care sa le puneți pe reapeat. De data asta recomandarea noastra vine de la Bob Marley și Robin Schulz, se numește „Sun Is Shining”, e un remix a piesei de la Bob Marley cu același nume și are fix vibe-ul ala liniștitor cu care vrei...…

- Piesa saptamanii la Virgin Radio Romania este plina de substanța, a avut premiera pe Virgin Radio Romania și o vei pune cu siguranța pe repeat de prima data cand o vei auzi. „De Vorba cu Mine” vine de la Connect-r și Randi și este una din cele mai sincere piese lansate in ultimul timp in... View Article

- Liviu Teodorescu a inceput de curand seria a treia din LiTE Moments cu piesa „Multumesc”, iar acum, la doua saptamani distanta, lanseaza a doua piesa din cadrul proiectului – „Lacrimile”. LiTE Moments a ajuns la al treilea volum, in al treilea an consecutiv, pentru care Liviu Teodorescu pregateste in…