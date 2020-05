Stiri pe aceeasi tema

- ”Rain On Me”, prima colaborare Lady Gaga cu Ariana Grande, are de acum și videoclip. Ai auzit piesa in premiera pentru Romania, de dimineața la Virgin Radio Romania, iar acum poți sa fii printre primii care ii vede și clipul. Piesa este cuprinsa pe noul album Chromatica pe care Lady Gaga il va lansa…

- Repparul american 6ix9ine ii acuza intr-un video pe Instagram pe cei de la Billboard de „jocuri murdare”, dupa ce piesa sa, lansata acum puțin peste o saptamana, nu se afla in topul saptamanal HOT 100. In clipul de pe Instagram acesta spune ca piesa Arianei Grande și a lui Justin Bieber a primit cateva…

- Drake și-a lansat zilele trecute un nou album, iar un single de pe acesta a atras atenția in particular. Piesa se numește „Toosie Slide„, a intrat deja in playlistul Virgin Radio Romania, are deja peste 27 de milioane de vizualizari pe Youtube și are, de zilele trecute, și un super challenge pe Tik-Tok.…

- „Daca ma-ntorc in underground, dați cu toții colțu’…” zice Connect-R in freestyle-ul care a zdruncinat prin versuri studioul Virgin Radio Romania. Amuly și Connect-R au cantat LIVE in premiera piesa „Muzica” la Virgin Radio Romania in emisiunea Lizei Sabau și a lui Gabriel Fereșteanu. Alaturi de cei…

- Juriul Selecției Naționale Eurovision și publicul au decis duminica seara, la Buzau: Roxen va reprezenta Romania la concursul internațional Eurovision, care se va desfașura anul acesta la Rotterdam, cu piesa "Alcohol You"!

- RESITA – Dovada, spectacolul nou al Teatrului de Vest Resita, prezentat in avanpremiera si in premiera saptamana trecuta, foarte bine primit de public. De mult timp iubitorii de teatru asteptau o asemenea piesa, fiindca exact asta reprosau in ceea ce priveste repertoriul, ca nu mai sunt abordate piesele…

- ” “Buna dimineata” e ultima mea piesa pe care a ascultat-o tata, iar asta a schimbat complet intelesul ei pentru mine” – Paul Iorga Paul Iorga revine cu o piesa puternica de dragoste. Un mesaj simplu, despre o iubire neimplinita, “Buna dimineata” a fost scrisa de Paul alaturi de Connect-R. Piesa este…