Stiri pe aceeasi tema

- „Retrograd”, cea mai recenta piesa lansata de DJ Project, este pe locul 2 in topul celor mai difuzate piese de la principalele radiouri comerciale și se afla in plina ascensiune. De asemenea, piesa a urcat pe locul #3 in Top 200 Shazam Romania. Gino Manzotti a simțit inca de la inceput ca „Retrograd”…

- Una dintre cele mai cunoscute piese marca David Bowie, ”Life on Mars”, s-a auzit din clopotnița unei biserici datand din secolul XVII, pentru a marca ziua in care regretatul muzician ar fi implinit 73 de ani, arata Smart Radio pastrand un loc special pentru muzica britanicului in playlistul zilei,…

- Bogdan Ioan, artistul care a devenit „Vocea Romaniei” in 2018, se pregatește pentru o premiera, la care a muncit mult timp: lansarea primei sale piese, „Tu”. „Pentru mine, toata aceasta perioada a fost o experiența noua. Am vazut ce inseamna procesul de creație a unei piese și am vazut, in același timp,…

- O celebra jacheta brodata cu floarea soarelui creata de Yves Saint Laurent, un omagiu adus tabloului "Sunflowers" al lui Vincent van Gogh, a fost vanduta pentru suma record de 382.000 de euro la o licitație organizata la Paris de casa Christie's, potrivit The Guardian, scrie Mediafax.Piesa…

- ADDA lanseaza „Rasarit”, a treia piesa ce se va regasi pe primul album din cariera artistei care urmeaza sa fie disponibil din aceasta toamna pe platformele digitale. Muzica si textul single-ului „Rasarit” sunt compuse de catre ADDA si Viky Red, iar la bass artista l-a avut alaturi pe Vlad Manolache.…

- La inceputul anilor 2000 facea furori cu trupa Stigma, iar din 2014 a pornit un proiect solo. Insa Emanuel Mirea și-a luat apoi o pauza lunga și a plecat in Canada la studii. Acum, revine in forța pe piața muzicala din Romania, cu o piesa cu un mesaj pozitiv. Artistul spera ca noua sa piesa, „Sa facem…

- O bucata din Zidul Berlinului a fost adusa la Bucuresti de Institutul de Stiinte Politice si Relatii Internationale "Ion I. C. Bratianu" al Academiei Romane (ISPRI) si amplasata in Parcul Academiei. Piesa, inclusa recent in patrimoniul institutiei, va fi inaugurata joi, la ora 10.00, in prezenta ambasadorilor…

- Dupa “Bine-ai venit in lumea mea” si “Aromata”, Alexia Talavutis lanseaza cel de-al treilea single, “Shoturi pe banii mei”. Piesa poarta semnatura unei echipe extinse, cu care Alexia a colaborat si in trecut si din care fac parte Liviu Teodorescu, Matteo, Yoggi (Ionut Vasilache), Robert Toma si Diana…