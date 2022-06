Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul momentului in folclorul romanesc. Olguța Berbec o acuza pe Niculina Stoican ca a furat o piesa lansata pe un album de-al ei și ii cere daune morale in instanța. Cea din urma ar fi schimbat versurile piesei, dar linia melodica pare aceeași. Infațișarea la Tribunalul București a avut loc...…

- Scandal imens intre doua dintre cele mai cunoscute artiste de muzica populara din Romania. Olguța Berbec a acuzat-o pe Niculina Stoican de faptul ca i-ar fi furat o piesa, motiv pentru care cele doua cantarețe au ajuns la tribunal. Ce s-a intamplat in fața instanțelor de judecata. De ce s-au certat…

- Pe 14 iunie, la Tribunalul București, a avut loc procesul in care Niculina Stoican a fost data in judecata de catre Olguța Berbec dupa ce aceasta i-ar fi furat piesa. Surse apropiate celor doua cantarețe au marturisit pentru Click! ca cele doua soliste au fost puse fața in fața de magistrați și interogate…

- Doua dintre cele mai cunoscutele soliste din muzica populara și-au mutat cearta la tribunal. Olguța Berbec a chemat-o in instanța pe Niculina Stoican, acesta din urma fiind acuzata ca se folosește de o melodie prin repertoriul reclamantei. Aceasta este hotarata sa nu lase lucrurile nerezolvate și…

- Dupa ce a dat-o in judecata ca i-ar fi furat o piesa, Olguța Berbec și Niculina Stoican s-au intalnit in urma cu doua zile la tribunal. Ce a afirmat Niculina Stoican in momentul in care i s-a cerut explicații pentru piesa pe care o canta și care de fapt aparține Olguței Berbec.

- Scandalul din muzica populara romaneasca i-a amploare, asta dupa ce Olguța Berbec o acuza pe Niculina Stoican ca i-a furat una dintre piese. Cantareața a dat-o in judecata pe intrepreta și susține ca i-a furat munca. Cine e, de fapt, Olguța Berbec și cu cine e casatorita.

- Unul dintre cazurile antologice de urbanism aplicat dupa ureche la Iasi a ajuns la Bucuresti. Insa, asa cum in urbea de pe Bahlui elucidarea acestui caz treneaza, la fel se intampla si in Bucuresti. Acolo, ministrul Culturii, indiferent in ce culoare politica este vopsit, pare sa se straduiasca si mai…

- Vloggerul Andrei Selaru – Selly a castigat procesul intentat canalului Romania TV dupa campania de denigrare dusa de televiziune contra sa, transmite Paginademedia.ro. Decizia nu este insa definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel. Tribunalul Bucuresti a decis ca Romania TV trebuie sa-i plateasca…