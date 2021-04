Stiri pe aceeasi tema

- Casa familiei Pastrama e pe cale sa fie cuprinsa de tensiuni aduse tocmai de noua menajera! Vedetele au primit-o cu brațele deschise pe Alina, noua persoana din echipa strașnica pe care o formeaza aceștia. Cum arata fata? Cum arata noua menajera a familei Pastrama? Fanii emisiunii familei Pastrama sunt…

- Florin Pastrama a intampinat-o cu zambetul larg pe noua menajera, o tanara domnișoara de doar 21 de ani. Brigitte a observat acest lucru, dar nu doar atat, astfel ca Alina, angajata de la care exista mari așteptari, va fi surpavegheata atent.

- Brigitte și Florin Pastrama traiesc o frumoasa poveste de dragoste impreuna de cațiva ani, insa inainte de-al cunoaște pe afacerist, bruneta a fost casatorita cu Ilie Nastase, iar in urma mariajului cu acesta s-a ales și cu un apartament de lux! Cum arata locația in care vedeta de la Antena Stars nu…

- Timp de 2 saptamani, Ion Dichiseanu (87 de ani) a fost internat la Spitalul Clinic de Urgența Floreasca. Actorul a suferit o pneumonie severa. Pentru Antena Stars, fiica lui Ioana (33 de ani) a dezvaluit care este starea sa de sanatate acum. Ioana Dichiseanu, noi detalii despre starea de sanatate a…

- DJ Project colaboreaza pentru prima data cu Roxen, iar in curand vor lansa Parte din tine, o piesa cu un mesaj profund, al carei clip are la baza cele șapte arte. Piesa va fi lansata in momentul in care va atinge pragul de 5000 presaves pe platformele digitale – https://snd.click/parte-din-tine . O…

- Nu i-a recunoscut mult timp ca ar fi avut vreo legatura cu ea, dar acum s-a decis sa spuna tot adevarul. Florin Pastrama, caci despre el este vorba, a avut un moment de sinceritate absoluta și i-a recunoscut lui Brigitte ca a avut o relație cu o actuala prietena de-a ei. Pana acum, afaceristul negase…

- Piesa ”Old Town Road” a depașit ”Despacito”! Colaborarea dintre Billy Ray Cyrus și Lil Nas X a ajuns la 14 discuri de platina, peste performanța reușita de Luis Fonsi și Daddy Yankee. Pe YouTube, piesa ”Old Town Road” a adunat peste 620 de milioane de vizualizari. Lansata pe 3 decembrie 2018, piesa…