- AMI și Florian Rus revin cu o noua colaborare pentru piesa ”Regrete”, o piesa optimista in ciuda titlului, o invitație la o viața traita intens, fara limite, cu distracție și experiențe memorabile. Piesa a fost compusa de Florian Rus, Bogdan Todor și Alex Ghinea, text Florian Rus, Bogdan Todor și producție:…

- Katy Perry a mai lansat un videoclip pentru o piesa de pe noul album ‘ SMILE‘ . Videoclipul piesei ‘ Champagne Problems‘ este destul de basic și are un aer al anilor ‘ 80, avem o Katy roșcata care canta, that’s all – pandemie safe. In schimb mesajul piesei este destul de deep, fiindca vorbește... View…

- The Motans prezinta cel de-al doilea album din cariera sa care se numește ”My Rhythm & Soul” și include 12 piese compuse de artist și produse de Alex Cotoi, Viky Red, Marcel Botezan & Sebastian Barac, Vlad Lucan, Vladimir Coman, Achi Petre. Pe acest album se regasește și colaborarea cu Irina Rimes,…

- Global Records anunța ca este noul reprezentant exclusiv al repertoriului Warner Music in Romania incepand cu 1 august. Global Records este casa de discuri cu cea mai rapida evoluție și cu un portofoliu care include artiști precum INNA, Antonia, Carla’s Dreams, Irina Rimes, The Motans, Alina Eremia,…

- Minelli revine cu un nou single care se numește „Discoteka” și care este o colaborare cu INNA. Piesa a fost compusa de Minelli, INNA, Alex Cotoi si Sebastian Barac. Videoclipul a fost regizat și filmat de Bogdan Paun și Alex Mureșan, scriptul Andra Marta și Cristina Poszet, producția video Loops Production.…

- Dupa single-ul Pa Mi, lansat anul trecut, care are peste 8 milioane de vizualizari pe YouTube pe un canal complet nou, Gran Error prezinta Slow Dance, o piesa senzuala, cu un ritm vibrant și provocator. Piesa te teleporteaza intr-o alta lume, in care cele mai arzatoare dorințe devin realitate. Da-i…

- XFactor se pregatește de o noua ediție, de data asta intr-un format ceva mai restrans, cauzat de pandemia de coronavirus. Așa cum va anunțam luna trecuta, juriul nu va mai fi format din Horia Brenciu (plecat la Vocea Romaniei) și Carla’s Dreams, in locul lor aparand doua nume noi: Loredana (venita de…