Piesa ”Miami” a lui Manuel Riva feat. Alexandra Stan devine imnul festivalului NEVERSEA 2018

Stiri pe aceeasi tema

- La mai putin de doua luni pana la festivalul NEVERSEA, organizatorii au pregatit inca o surpriza pentru fanii festivalului.In acest an NEVERSEA are si un imn oficial compus de Manuel Riva si Alexandra Stan. Manuel Riva se simte onorat ca una din piesele sale a ajuns imnul oficial al celui mai mare festival…

- La mai puțin de doua luni pâna la festivalul NEVERSEA, organizatorii au pregatit înca o surpriza pentru fanii festivalului. În acest an NEVERSEA are și un imn oficial compus de Manuel Riva și Alexandra Stan. Manuel Riva se simte onorat ca una din piesele sale a ajuns imnul…

- In urma cu un an, Jo era "Cu un picior in rai" și cucerea toate topurile muzicale cu piesa pe care și tu ai fredonat-o, cu siguranța, macar o data. Acum, artista revine cu o piesa nou-nouța, ce suna a hit. Hitul primaverii 2018!

- „Despacito”, cel mai urmarit videoclip de pe YouTube din toate timpurile, a fost sters de hackeri, iar victime ale atacului cibernetic au fost, intre altii, Shakira si Drake, potrivit The Independent. Videoclipul oficial al melodiei „Despacito”, interpretata de Luis Fonsi si Daddy Yankee,…

- Dupa ce in 2017 am adunat cele mai mari nume autohtone alaturi de compozitori internationali, dand nastere unor piese precum “Miami” (Manuel Riva & Alexandra Stan), “Sacred Touch” (Manuel Riva & Misha Miller), “Inimi straine” (Delia Rus) si “Fix Your Heart” (Alex Parker) printre multe altele, 2018 a…

- In dimineața asta, Manuel Riva și Alexandra Stan au venit la Virgin Tonic pentru a-și lansa noua piesa “Miami“. Incurajați de cațiva puști de la o școala generala din București, Shurubel l-a provocat pe Manuel Riva la o runda de Ping Pong Verbal, tema fiind “mancare gatita”. Ce-a ieșit, vedeți mai jos:

- Manuel Riva, DJ-ul și producatorul de muzica electronica pe care trebuie sa-l cunoști dupa hit-ul „Mhm Mhm” cu care a și urcat in Billboard Top 20 Club Chart lanseaza un nou single in colaborare cu Alexandra Stan, „Miami”. Videoclipul piesei “Miami” filmat anul trecut in SUA, prezinta noua imagine a…

- Manuel Riva, DJ-ul și producatorul de muzica electronica pe care trebuie sa-l cunoști dupa hit-ul „Mhm Mhm” cu care a și urcat in Billboard Top 20 lanseaza un nou single in colaborare cu Alexandra Stan, „Miami”. Desi este in industria muzicala de foarte multi ani, facand parte din proiecte de succes,…