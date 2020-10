In urma cu doua zile, actorul Jean Claude Van Damme și-a sarbatorit ziua de naștere și a primit din partea Spotify Franța o surpriza muzicala, un playlist special creat pentru el, in care este inclusa și piesa lui Killa Fonic, lansata anul trecut, Johnny Cage ( https://www.youtube.com/watch?v=CSNlDhb3Tg8 ). Includerea in playlistul cadou pentru Jean Claude Van Damme a piesei sale a reprezentat o reala surpriza și bucurie pentru Killa, care a declarat: “Sa-mi regasesc opera in playlistul oficial dedicat legendei vii Jean Claude Van Damme, in cadrul zilei sale de naștere, creat de Spotify Franța,…