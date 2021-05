Piesa de la TNB, față cu reacțiunea antivaccin. Oamenii liberi să râdă din nou împreună și cei care strigă „discriminare” Unul dintre cele patru evenimente-pilot, cu toți spectatorii vaccinați, a avut loc aseara, la Teatrul Național București, chiar in prima zi de relaxare a masurilor anti-COVID. Pe scarile TNB au fluturat din nou rochii vaporoase, au rasunat cadențat pantofii cu toc și au rasarit zambete de sub maști. In acest timp, alaturi, la doar cateva zeci de metri, mai mulți protestatari au ieșit sa condamne „discriminarea pe baza de vaccinare”. Dupa un an in care salile de spectacol au stat mai mult inchise, covorul roșu a fost intins din nou la Teatrul Național, unde s-a jucat „Dineu cu proști”, unul dintre… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Opera Naționala din București a fost, vineri seara, gazda primului eveniment pilot dedicat doar persoanelor vaccinate. Gala Extraordinara „Libera Musica s-a desfașurat in Sala Mare a Operei Nationale Bucuresti, iar concertul s-a desfașurat la 70% din capacitatea salii. Vicepremierul Dan Barna și ministrul…

- Accesul la evenimentele-pilot organizate in interior, vineri si sambata, de institutiile din subordinea Ministerul Culturii va fi asigurat doar persoanelor vaccinate, cu un grad de ocupare a salii de 75% si cu purtarea obligatorie a mastii de protectie. "Conditiile de participare a publicului la…

- Accesul la evenimentele-pilot organizate in interior, vineri si sambata, de institutiile din subordinea Ministerul Culturii va fi asigurat doar persoanelor vaccinate, cu un grad de ocupare a salii de 75% si cu purtarea obligatorie a mastii de protectie. "Conditiile de participare a publicului la evenimentele…

- Patru evenimente-pilot vor avea loc in curand in București și Cluj. Aceste spectacole permit participarea persoanelor vaccinate anti-Covid. Conditiile de participare urmeaza sa fie aprobate de catre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) in baza propunerilor Ministerului Culturii avizate…

- Ministerul Culturii propune masuri pentru reluarea activitatilor cultural-creative de la 1 iunie 2021, in spatii inchise si deschise, pe baza legislatiei si a recomandarilor autoritatilor publice din Romania. Acestea vor fi analizate de Ministerul Sanatatii si de Comitetul National pentru Situatii…

- Ministerul Culturii propune masuri pentru reluarea activitatilor cultural-creative de la 1 iunie 2021, in spatii inchise si deschise, pe baza legislatiei si a recomandarilor autoritatilor publice din Romania. Acestea vor fi analizate de Ministerul Sanatatii si de Comitetul National pentru Situatii…

- 181 de incercari eșuate la interval de 30 de minute, pe platforma RENV, au avut loc pe 7 martie, arata raportul Corpului de Control al premierului, potrivit unui comunicat remis de Guvern, astazi, 9 aprilie, in care se precizeaza ca s-a folosit contul „monitorizare_minister”, de pe un IP gazduit pe…

- Bisericile ar urma sa ramana deschise pentru slujba din Noaptea de Inviere si va fi modificat intervalul pana la care populatia va putea circula liber in noaptea respectiva. Au convenit, astazi, premierul Florin Citu si reprezentantii cultelor religioase din Romania. In cadrul intalnirii de la Palatul…