- La Londra continua incertitudinile asupra unui „Brexit fara reguli“, iar jocurile de adancime, din nou, vin sa solicite prezenta jucatorilor din prima runda a incaierarii, cea castigata, la limita dar castigata, de partida care si-a dorit iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana.

- Primul-ministru britanic Theresa May a facut un apel la membrii Partidului Conservator, din care face parte, ”sa ramana uniti”, cu cateva zile inainte de intalnirea pe care o va avea cu acestia pentru a stabili termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, informeaza Reuters.

- Zeci de mii de manifestanti pro-UE au iesit pe strazile Londrei pentru a cere un referendum cu privire la termenii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, la fix doi ani de la votul pentru Brexit.

- Politicieni britanici, dintre care multi din partidele de opozitie, spera sa atraga sambata, la Londra, zeci de mii de sustinatori ai organizarii unui al doilea referendum privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, la exact doi ani dupa prima consultare populara pe acest subiect, transmite…

- Potrivit sondajului, 48 la suta dintre britanici vor un nou referendum pe tema apartetentei la UE, in timp ce 25 la suta se opun. Sustinerea pentru ramanerea Marii Britanii in Uniunea Europeana este la nivelul de 53 la suta, fata de 47 la suta, in favoarea Brexit.

- Guvernul britanic, amenintat de un vot nefavorabil in Camera Comunelor (camera inferioara a legislativului de la Londra), a prezentat miercuri un amendament care ii acorda parlamentului un posibil drept de opinie asupra acordului cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana,…

- Bruxellesul a facut pregatiri pentru posibilitatea amanarii iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana si pentru posibila prelungire a negocierilor, arata documente citate de cotidianul britanic The Independent si publicatia germana Handelsblatt.Teoretic, Marea Britanie ar urma sa paraseasca…

- In perspectiva iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, tot mai multi britanici obtin cetatenia germana, procentajul lor crescand cu 162% in 2017, potrivit Biroului Federal de Statistica al Germaniei.