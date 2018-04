Stiri pe aceeasi tema

- Tomislav Doncev, vicepremierul Bulgariei, a declarat, joi, ca Sofia are nevoie de mai mult timp pentru a decide daca va expulza diplomati rusi in contextul crizei declanșate de atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus din Marea Britanie, anunța Reuters. ”Situatia politica din Bulgaria este…

- Un tribunal slovac a decis ca serviciile Uber sunt ilegale și trebuie suspendate, scrie Reuters. Serviciile sunt inca active in Bratislava, oraș unde au fost lansate in august 2015. Uber are probleme in mai multe țari europene. Serviciile sale au fost interzise in Bulgaria și suspendate in Ungaria și…

- Bulgaria, tara care detine presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, sprijina propunerea ca statele membre sa isi majoreze contributia la viitorul buget multianual al UE post-2020 pentru mentinerea finantarilor pentru proiecte de infrastructura si agricultura, a declarat vineri ministrul…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2017, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), datele subliniind soliditatea pietei fortei de munca, care va sprijini in continuare cresterea bazata pe consum…

- Slovacia nu va ratifica Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (Conventia de la Istanbul), a declarat premierul Robert Fico, conformandu-se pozitiei partenerului de coalitie Partidul National Slovac (SNS) si a unor grupuri…

- Grecia nu va avea nevoie de un nou program de asistenta financiara internationala dupa expirarea celui actual, in august, a declarat joi, la Atena, Pierre Moscovici, comisarul european pentru Afaceri Economice si Financiare, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Usa este deschisa, daca Marea Britanie s-ar razgandi asupra referendumului din 2016 cu privire la apartenenta Regatului Unit la Uniunea Europeana, a declarat, duminica, Pierre Moscovici, comisarul european pentru Afaceri Economice si Financiare, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.