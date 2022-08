Pierderile incredibil de mari suferite de armata rusă în șase luni de război Pierderi umane cat intreaga populație a unor orașe precum Alexandria sau Slobozia și mii de echipamente grele de lupta distruse, așa arata bilanțul negru inregistrat de forțele armate ruse dupa aproape șase luni de razboi in Ucraina. Conform Forțelor Armate ale Ucrainei, acestea au eliminat doar in ultimele 24 de ore alți 300 de militari ai țarii agresoare. Astfel. de la inceputul invaziei pe scara larga a Ucrainei, ocupanții ruși au pierdut 45.200 de soldați. Cele mai mari pierderi din ultima zi au fost suferite in direcțiile Donețk și Mykolaiv. Pierderile totale de lupta ale Rusiei la 21 august… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

