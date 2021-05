Stiri pe aceeasi tema

- Mecanica Ceahlau a obtinut un profit net de 282.807 de lei in primul trimestru, in crestere cu 244% fata de primul trimestru al anului trecut, cand a realizat un profit net de 82.187 de lei, conform unui raport transmis marti Bursei de Valori Bucuresti. Compania a raportat pentru primul trimestru…

- Ford a inregistrat un profit de 3,3 miliarde de dolari in primul trimestru, cele mai mari venituri nete din primul trimestru dintr-un deceniu. Compania a menționat, insa, ca ar putea pierde jumatate din producție in al doilea trimestru din cauza deficitului de semiconductori care a oprit unele fabrici…

- ​Bittnet (BNET), grup de fimre IT listat pe Piața Principala a Bursei de Valori București, anunța prima sa tranzacție transfrontaliera - achiziționarea a 35% din acțiunile Servodata a.s., integrator de soluții IT&C din Cehia, membru în cadrul grupului Moore Cehia.Citește continuarea pe StartupCafe.ro

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi a realizat un profit brut de 28,33 milioane de lei anul trecut, cu 16% mai mare comparativ cu valoarea din Bugetul de Venituri si Cheltuieli rectificat, potrivit Rezultatelor financiare preliminare transmise joi Bursei de Valori Bucuresti. Compania…

- Nuclearelectrica, compania care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a realizat in 2020 un profit net de 684,7 milioane lei, in crestere cu 27,8% fata de anul 2019, in timp ce veniturile din exploatare au urcat cu 3,4%, la 2,5 miliarde lei, potrivit rezultatelor raportate joi Bursei de Valori…

- "Norofert Group, principalul producator roman de inputuri organice, raporteaza venituri consolidate de 24,4 milioane de lei pentru anul 2020, in crestere cu 64% fata de 2019 si un profit net de 6,3 milioane de lei, o crestere de 36%. Compania listata pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti a incheiat…

- Norofert Group, principalul producator roman de inputuri organice, a realizat in 2020 o cifra de afaceri de 24,4 milioane de lei, in crestere cu 64% fata de 2019, si un profit net de 6,3 milioane de lei, o crestere de 36%. "Norofert Group, principalul producator roman de inputuri organice,…

- Grupul BRD a obtinut un profit net de 963 de milioane de lei in 2020 fata de 1,499 miliarde de lei in 2019, in scadere cu 35,7%, potrivit unui comunicat al bancii transmis Bursei de Valori Bucuresti. Conform sursei citate, banca a incheiat anul trecut cu un profit de 951 milioane de lei, fata de 1,528…