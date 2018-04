Stiri pe aceeasi tema

- Imunoglobulina din Austria a ajuns in Romania, prin mecanismul de protectie civila, urmand de acum distributia, anunta compania Unifarm. „A ajuns și imunoglobulina din Austria, adusa prin mecanismul de protectie civila. Colegii s-au intors și urmeaza distributia”, a transmis compania, pe pagina de Facebook.…

- Compania de dezvoltare imobiliara AFI Europe, proprietara mallului AFI Palace Cotroceni din Bucuresti, a anunțat ca David Hay a demisionat din funcția de director executiv al subsidiarei din Romania, dupa șapte ani la conducerea operațiunilor locale.

- La inceputul anului 2017, Holzindustrie Schweighofer a implementat un plan de acțiune complex pentru a combate taierile ilegale și pentru a sprijini dezvoltarea unei industrii durabile a lemnului in Romania. Compania a investit 1 milion de euro in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Compania austriaca Immofinanz, unul dintre cei mai mari proprietari de cladiri de birouri din Romania, a anunțat ca suspenda discuțiile de fuziune cu rivalul sau CA Immo și ia in considerare vanzarea pachetului de acțiuni deținut la aceasta companie.

- Compania de stat Romtehnica a cumparat un radar tridimensional, in valoare de 64,46 milioane de lei fara TVA, echivalentul a peste 13,9 milioane de euro, de la compania americana Lockheed Martin, potrivit unui anunt publicat pe SEAP.

- Compania petroliera Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale ANRM suma de 73.450.000 USD, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune, fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea petrolului.Decizia apartine Curtii Internationale de Arbitraj de pe langa…

- Clever Taxi, cea mai mare aplicație de e-hailing din România, împlinește cinci ani de activitate în Cluj-Napoca și premiaza cu vouchere speciale fidelitatea clujenilor. Cluj-Napoca este al doilea oraș în care Clever Taxi și-a facut intrarea.…

- Compania cu capital olandez CTP, care din 2015 este cel mai mare proprietar de spatii industrial-logistice din Romania, l-a numit pe Robert Pitt, fostul CEO al Tesco, in functia de director de operatiuni. El va coordona si proiectele companiei aflate in diferite stadii de dezvoltare in Romania.