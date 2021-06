Pierderile anuale ale Revolut s-au dublat în 2020 din cauza majorării costurilor Platforma financiara britanica Revolut a anuntat luni ca pierderile sale s-au dublat la peste 200 de milioane de lire sterline (278 milioane de dolari), din cauza costurilor administrative de la investitiile in mecanisme de control al riscului si al conformitatii, transmite Reuters. Firma din domeniul tehnologiei financiare (fintech) a informat ca anul trecut costurile administrative au urcat la 266 de milioane de lire sterline, de la 125 de milioane de lire sterline in 2019, depasind cresterea veniturilor, in urma extinderii pe noi piete. De la infiintarea sa in 2015, Revolut a atras peste 15… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

