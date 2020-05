Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marti ca, in aceasta epidemie, autoritatile impreuna cu medicii si romanii au obtinut pana acum rezultate notabile, precizand insa ca nu a fost atins varful. ‘A trecut o luna si jumatate de cand am instituit starea de urgenta. Este mai mult de o luna si jumatate…

- Guvernul spaniol are in vedere o relaxare treptata a masurilor de izolare incepand de la jumatatea lui mai. Gradual vor fi ridicate si restrictiile de circulatie impuse in urma cu aproape sase saptamani pentru a frana extinderea epidemiei de COVID-19, a declarat miercuri premierul spaniol Pedro Sanchez…

- Romanii au luat din nou cu asalt magazinele din țara. Dupa ce Marcel Vela, ministrul de Interne, a anunțat aseara ca mall-urile se inchid, oamenii au ieșit in numar mare la cumparaturi.Nici nu au așteptat bine sa se dechisa ușile, ca romanii au format cozi uriașe in fața centrelor comerciale pentru…

- Autoritațile din Namibia au raportat, pana in acest moment, doua cazuri de infectare cu noul coronavirus, cei doi pacienți fiind cetațeni romani, soț și soție. Romanii venisera din Madrid, Spania, saptamana trecuta, noteaza Observator.tvPotrivit sursei citate, identitatea celor doi pacienți romani nu…

- Sectorul global al calatoriilor de afaceri ar urma sa sufere o reducere a veniturilor cu aproximativ 820 miliarde de dolari, iar China va fi responsabila pentru jumatate din aceste pierderi, pe masura ce companiile isi vor diminua planurile de calatorii ca urmare a epidemiei de coronavirus, a apreciat…

- 15 zile libere au romanii in 2020. Urmatoarea minivacanta vine in aprilie – de Paste. Vinerea mare e libera si ea in 2020. La fel si ziua de luni, de dupa Paste. Vor mai veni apoi 1 mai, intr-o vineri, la fix cat sa faci o plimbare, 1 iunie – Ziua Copilului, dar si 7 si 8 iunie – Rusaliile. Par multe…

