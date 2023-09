Pierderi uriaşe la CFR, în urma grevei de două ore CFR SA a anunțat pierderi substanțiale in urma grevei de vineri dimineața, care a durat doua ore, intre 07.00 si 09.00. „Din punct de vedere al traficului feroviar, menționam faptul ca la nivelul intregii rețele feroviare, intre orele 07.00 – 09.00, erau programate sa circule 397 de trenuri de calatori, care aparțin celor 6 operatori […] The post Pierderi uriase la CFR, in urma grevei de doua ore appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

