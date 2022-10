Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ucrainene au lichidat 500 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul invadatorilor ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 57.200 - potrivit unui raport publicat, luni, de Statul Major al Ucrainei. De asemenea, de la inceputul invaziei ruse la scara larga, trupele…

- Guvernatorul regiunii Donețk, Pavlo Kirilenko, a raportat, joi, ca, in ultimele 24 de ore, cinci civili au fost uciși in regiune in urma atacurilor rusesti, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Fortele ucrainene au lichidat 400 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul invadatorilor ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 55.510 - potrivit unui raport publicat, joi, de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, afirma ca, de la inceputul razboiului, Ucraina a inregistrat 61.000 de morți in randul armatei si 49.000 de raniți, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Fortele ucrainene au lichidat 160 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul invadatorilor ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 54.810 - potrivit unui raport remis, marti, de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei, transmite Rador. Fii la curent cu cele…

- Fortele ucrainene au lichidat 230 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul invadatorilor ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 54.480 - potrivit unui raport remis, duminica, de Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei, relateaza agenția RBC citata de Rador.…

- Statul Major al Fortelor Armate ale Ucrainei a raportat, marti, ca trupele ucrainene au lichidat 350 de militari ruși in ultimele 24 de ore, astfel ca numarul invadatorilor ucisi pe front, de la inceputul razboiului, a ajuns la 53.300, informeaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Forțele armate ale Ucrainei au respins mai multe atacuri ale rușilor in apropiere de Dementiivka, regiunea Harkov, anunța Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei pe Facebook. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…