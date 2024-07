Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bordeanu, Managing Director Dacia Brand South Eastern Europe și Country Head Romania, considera ca devierea circulației rutiere de pe Valea Oltului genereaza companiei costuri saptamanale suplimentare de transport de circa 50.000 de euro. Mihai Bordeanu, Managing Director Dacia Brand South Eastern…

- Transportul a peste 750 de camioane saptamanal va fi afectat de lucrarile pe Valea Oltului și podul de la Giurgiu peste Dunare, iar Dacia va pierde 50.000 de euro pe saptamana din cauza timpului pierdut, explica Mihai Bordeanu, managing director Dacia Brand South Eastern Europe & Country Head Romania.

- Rutele ocolitoare pentru Valea Oltului (DN7) in perioada defrisarii versantului. Pe unde pot trece șoferii Premierul Marcel Ciolacu a declarat despre protestele de pe Valea Oltului, ca nu sunt proteste ci doar se creeaza un disconfort. ”Am vazut si niste imagini ca au cazut niste stanci. Totusi, viata…

- Inchiderea circulației rutiere pe timp de zi, pe Valea Oltului, va afecta nu doar transportatorii, ci și proprietarii de restaurante și hoteluri din zona. Patronii se tem ca, odata cu dispariția clienților timp de o luna, afacerilor lor vor fi sortite falimentului. Tocmai de aceea, mulți dintre proprietarii…

- Ministrul Transporturilor a spus, vineri, ca isi asuma decizia de restricționare a circulatiei pe DN 7 – Valea Oltului, timp de o luna. Chiar daca o astfel de masura poate provoca nemulțumiri, in plin an electoral. „Sunt mai importante autostrazile decat alegerile”, a afirmat social-democratul Sorin…

- George Lupu (www.b1tv.ro) O ampla operatiune de combatere a infractiunilor economico-financiare este in plina desfașurare, anunța, Inspectoratul General al Politiei Romane. Percheziții masive anunțate de IGPR Peste 80 de perchezitii domiciliare se desfasoara luni dimineata in cadrul a 15 actiuni operative,…

- Rusia a lansat un mandat de punere in urmarire contra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, fara insa a preciza motivul, a anunțat sambata Ministerul rus de Interne. Șeful statului ucrainean „este cautat in virtutea unui articol din codul penal”, se spune in anunțul respectiv, dar nu se spune…

- Directorul general de la Rheinmetall, Armin Papperger a lansat ideea infiintarii unui consortiu european in domeniul armamentului, care sa poata concura mai bine cu rivalii americani, intr-un moment in care grupul german are ambitii globale intr-o industrie care trece printr-o perioada de boom.