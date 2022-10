Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 1,68 miliarde de lei la capitalizare, 0,95%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 38,61%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de Agerpres, capitalizarea bursiera a ajuns la 175,151 miliarde de lei, in perioada 10 – 14 octombrie 2022, de la 176,833 miliarde de lei in saptamana 3 – 7 octombrie 2022. Tranzactiile cu actiuni au generat un rulaj de 89,764 milioane de lei, in scadere de la 146,226 milioane de lei, in saptamana anterioara. Cea mai buna zi de tranzactionare la…