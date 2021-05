Stiri pe aceeasi tema

- “Erste Group, cel mai mare furnizor de servicii financiare din Europa Centrala si de Est, a inceput 2021, anul revenirii, cu un profit operational solid de 725 milioane de euro (in crestere cu 31,5% fata de anul precedent). In primul trimestru al acestui an, grupul bancar a inregistrat costuri de risc…

- Ford a inregistrat un profit de 3,3 miliarde de dolari in primul trimestru, cele mai mari venituri nete din primul trimestru dintr-un deceniu. Compania a menționat, insa, ca ar putea pierde jumatate din producție in al doilea trimestru din cauza deficitului de semiconductori care a oprit unele fabrici…

- “Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti a inregistrat la 31 decembrie 2020 un rezultat brut negativ in valoare de 136,1 milioane lei si nu a inregistrat plati restante CNAB a programat pentru anul 2021 un rezultat brut pozitiv in valoare de 207.390 lei si nu a estimat plati restante”, arata nota…

- ”In perioada ianuarie – februarie 2021, datoria externa totala a scazut cu 2,311 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 90,947 miliarde euro la 28 februarie 2021 (73,6% din totalul datoriei externe), in scadere cu 2% fata de 31 decembrie 2020; datoria externa pe termen…

- Veniturile totale medii lunare pe gospodarie au fost in trimestrul IV din 2020, in termeni nominali, de 5.384 lei pe gospodarie, in timp ce pe persoana au totalizat 2.099 lei, potrivit datelor publicate marti de INS. In perioada analizata, cheltuielile totale ale populatiei au fost, in medie, de 4.627…

- Grupul italian Lavazza, unul dintre cei mai mari producatori de cafea din lume, a raportat in 2020 venituri totale de 2,085 miliarde de euro, cu 5% mai putin decat veniturile inregistrate in 2019 (2,2 miliarde de euro), si un profit net de 73 milioane de euro, cu circa 43% mai mic decat cel de 127,4…

- OMV Petrom estimeaza ca in acest an va obtine un profit net de 1,824 miliarde de lei, mai mare cu 32% decat cel inregistrat anul trecut, respectiv 1,382 miliarde de lei, potrivit unor documente postate pe site-ul companiei si analizate de AGERPRES. Investitiile incluse in bugetul propus pentru anul…