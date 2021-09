Pierderi de miliarde: se năruie Imperiul cazinourilor? Acțiunile operatorilor de cazinouri din Macao au scazut cu 14 miliarde de dolari in valoare, deoarece guvernul a inceput o consultare publica de care investitorii se tem ca va duce la reglementari mai stricte in cel mai mare hub de jocuri de noroc din lume. Avand in vedere ca licențele de cazino profitabile vor fi […] The post Pierderi de miliarde: se naruie Imperiul cazinourilor? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

