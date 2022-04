Pierderi de 5 miliarde pe Bursa de Valori Bucureşti, tranzacțiile s-au redus la jumătate Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 5,119 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 2,37%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 46,75%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera a coborat la 210,956 miliarde de lei in perioada 4 – 8 aprilie 2022, de la 216,076 miliarde de lei in saptamana 28 martie – 1 aprilie 2022. Tranzactiile cu actiuni au generat un rulaj de 121,395 milioane de lei in aceasta saptamana, in scadere de la 227,977 milioane de lei, in perioada… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

