- Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a ajustat astazi, in ședința publica extraordinara, tarifele pentru energia termica livrata in cadrul sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica și prețul reglementat la energia electrica produsa…

- Statul castiga 150 de milioane de lei prin impozitarea dividendelor de la Pilonul II de pensii, iar participantii pierd 100 de milioane de lei, sustine Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei, potrivit Agerpres. „As vrea sa vorbesc despre doua schimbari legislative…

- Ratele romanilor cresc din nou dupa ce Banca Naționala a majorat dobanda cheie de la 6,25% la 6,75%. Este a opta majorare din acest an și sunt vizate toate creditele cu dobanda variabila, dependente de ROBOR sau IRCC.Ce a anunțat BNRMai exact, Consiliul de Administratie al Bancii Nationale…

- Veste proasta pentru milioane de romani cu credite. Banca Naționala a Romaniei (BNR) a facut anunțul despre dobanda de referința. Decizia luata marți, 8 noiembrie 2022, in ședința organizata de Consiliul de Administrație al instituției va afecta toți cetațenii cu rate la banca. Veste proasta pentru…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat marti, 8 noiembrie, majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75% pe an, de la 6,25% pe an, anterior, incepand cu data de 9 noiembrie 2022, informeaza banca centrala.De asemenea, BNR a majorat rata…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat marti majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 6,75% pe an, de la 6,25% pe an, anterior, incepand cu data de 9 noiembrie 2022, informeaza banca centrala.

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 15,88% in luna septembrie a acestui an, de la 15,32% in august.In timp ce BNR iși tot revizuiește in sens ascendent estimarile pentru inflația la sfarșit de an, o voce reprezentand instituția vorbește despre dezinflație.Ultimele date statistice confirma…

- Romania nu a mers pe calea politicilor monetare neconventionale, nu in masura in care au mers bancile centrale din tarile dezvoltate sau unele banci centrale din Europa Centrala si de Est (CEE), sustine Cristian Popa, membru in Consiliul de Administratie al BNR, intr-un articol publicat pe blogul OpiniiBNR.ro.…