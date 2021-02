Stiri pe aceeasi tema

- Acest vaccin ar urma sa fie, astfel, unul dintre cele mai mari succese din istoria farmaceutca. Pfizer - care si-a prezentat marti rezultatele trimestriale - estimeaza sa inregistreze o marja inainte de impozitare de 25-30%.

- Vanzarile de semiconductori pe plan mondial au urcat cu 6,5% anul trecut, dupa ce redresarea inregistrata in ultimul trimestru din 2020 a ajutat la compensarea declinului sever din martie si aprilie, cand comenzile au fost afectate de efectele pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters…

- Viitorul presedinte al SUA va prezenta joi seara un plan urgent de relansare de 1.900 de miliarde de dolari, destinat sa scoata Statele Unite din cea mai grava criza a lor din anii 1930, si care va fi urmat in saptamanile viitoare de un plan de investitii pentru relansarea economiei, noteaza AFP . „Vrem…

- Calamitațile naturale, cum ar fi incendiile devastatoare din SUA și numarul record de uragane din Atlantic, au provocat companiilor globale de asigurari pierderi de 76 de miliarde de dolari in 2020, o creștere de 40% fața de pierderile de 54 de miliarde de dolari consemnate in 2019, potrivit unui studiu…

- Potrivit previziunilor, industria urma sa inregistreze un record de 12,2 miliarde in box office, dar, de fapt, a inregistrat pierderi de 9,7 miliarde de dolari dupa ce, in luna martie, toate activitatile au fost anulate. In primul trimestru al anului, pierderea fusese estimata la 8,9 miliarde de dolari.…

- Industria consolelor urmeaza sa genereze venituri de 45 de miliarde de dolari anul acesta, potrivit firmei de cercetare de piața Newzoo, in condițiile in care peste 700 de milioane de oameni joaca jocuri video folosind o consola dedicata, relateaza CNBC preluat de mediafax. Și modul in care…

- Criza cauzata de pandemia de COVID-19 a împins îndatorarea la nivel global la un nou nivel record de 272 de mii de miliarde de dolari în trimestrul trei, potrivit Institutului pentru Finanțe Internaționale (IIF), acesta avertizând asupra „atacului tsunamiului de datorii”,…

- Pierderile din industria turismului din Indonezia din cauza pandemiei coronavirusului s-au ridicat la aproape 7 miliarde de dolari. Potrivit șefului Asociației Naționale a Hotelurilor și Restaurantelor din Indonezia, Hariyadi Sukamdani, aceasta cifra include primele 10 luni ale anului. In acest timp,…