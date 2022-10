Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare din lume in conditiile in care detine active de peste 1.150 miliarde de dolari, a raportat vineri pierderi de 449 miliarde de coroane norvegiene (43,47 miliarde de dolari) in trimestrul trei din 2022, transmite Reuters.

