- Pierderea mirosului si a gustului din cauza infectiei cu noul coronavirus poate dura luni intregi sau chiar mai mult pentru un procent cuprins intre 5% si 20% dintre persoanele infectate, potrivit unui expert in aceste doua simturi umane, informeaza DPA. Potrivit lui Thomas Hummel, directorul Centrului…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, alte 288 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.862 de teste, dintre care 352 de teste rapide. Rata de infectare a mai crescut putin, ajungand la 3,86, dupa ce in ziua precedenta a fost 3,84. Persoanele infectate din judetul Timis sunt din…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, alte 242 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.972 de teste, dintre care 260 de teste rapide. Rata de infectare a crescut din nou, ajungand la 3,84, dupa ce in ziua precedenta a fost 3,76. Persoanele infectate din judetul Timis sunt din…

- De la ultima raportare, la nivel national au fost infectate cu Sars-Cov-2 alte 2.815 persoane, fiind efectuate 27.362 de teste RT-PCR si 7.567 de teste rapide. In sectiile de Terapie Intensiva sunt internati 935 de pacienti. Pana astazi, 17 februarie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 768.785…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, alte 249 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.536 de teste, dintre care 465 de teste rapide. Un numar mare de infectari a aparut la Varias. Rata de infectare a crescut din nou, ajungand la 3,76, dupa ce in ziua precedenta a fost 3,71.…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, alte 129 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate doar 729 de teste, dintre care 165 de teste rapide. Rata de infectare a crescut putin, ajungand la 3,71, dupa ce in ziua precedenta a fost 3,69. Persoanele infectate din judetul Timis sunt din…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, alte 212 persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.082 teste, dintre care 658 de teste rapide. Dupa mult timp rata de infectare a scazut, e drept foarte putin, ajungand la 3,61, dupa ce in ziua precedenta a fost 3,62. Persoanele infectate…

- In judetul Timis, in ultimele 24 de ore, alte 234 de persoane au fost confirmate cu Sars-Cov-2, fiind efectuate 2.204 teste, dintre care 428 de teste rapide. Rata de infectare creste in continuare, ajungand la 3,62, dupa ce in ziua precedenta a fost 3,56. Persoanele infectate din judetul Timis sunt…