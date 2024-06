Pierderea mirosului, semn de insuficiența cardiaca. Aceasta este pe scurt concluzia unui recent studiu realizat la Universitatea din Michigan. Cercetatorii au descoperit ca exista o legatura puternica intre pierderea simțului mirosului și insuficiența cardiaca, in urma analizei datelor dintr-un studiu in care au fost incluse 2.500 de persoane. Concret, in cazul aceste persoane au fost […] The post Pierderea mirosului, semn de insuficiența cardiaca appeared first on Puterea.ro .