Pierderea mirosului este un semn de avertizare al bolii Alzheimer, nu doar pentru COVID-19

- Noile descoperiri sugereaza ca ar putea exista o legatura intre pierderea mirosului legata de Covid și afectarea cognitiva, dar experții spun ca sunt necesare mai multe cercetari, potrivit NBC News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- In jur de 5% dintre pacienții care au fost confirmați cu Covid-19, adica in jur de 27 de milioane de oameni din toata lumea, au in continuare pierderi de gust și miros, potrivit unei analize publicate de platforma științifica The BMJ . Cercetarea aduna 18 studii cu privire la gust și miros in cazul…

- Milioane de oameni ar putea suferi de probleme de miros sau de gust pe termen lung dupa infecția cu coronavirus, potrivit unui studiu realizat de o echipa de experți internaționali. Studiul a analizat date din 18 studii cuprinzand 3.699 de pacienți și a constatat ca una din 20 de persoane ar putea suferi…

- Dupa ce saptamana trecuta, președintele SUA a fost confirmat pozitiv COVID-19, ier seara și astazi de dimineața, Joe Biden a fost de doua ori testat negativ la coronavirus, dupa cinci zile de izolare si tratament contra acestei boli. Kevin O'Connor, medicul sau, a vorbit despre urmarile bolii și a spus…

- Alexandru Rafila a transmis, luni, ca pandemia de Covid-19 ar putea reveni in forta. Noile date prezentat de ministrul Sanatatii asta lasa de inteles. Numarul infectarilor noi cu coronavirus s-a dublat in ultima saptamana fața de cea precedenta, in perioada 27 iunie – 3 iulie fiind inregistrate aproape…

- Vești cat se poate de bune pentru romanii care au in plan sa mearga in Italia, in vacanța sau, de ce nu, in vizita la rude, știut fiind faptul ca in aceasta țara e o comunitate importanta de romani. Și asta pentru ca acest stat european e gata sa renunțe la cerința de a prezenta […] The post Veste buna…

- Cercetatorii israelieni de la Universitatea din Tel Aviv au identificat un mecanism impartasit de mutatii prezente in genele ADNP si SHANK3 care cauzeaza autism, schizofrenie si alte afectiuni. In plus, ei au descoperit ca un medicament experimental s-a dovedit eficient in experimente de laborator…

- Pana la sfarșitul anului 2021, pandemia de Covid-19 a provocat intre 13 și 17 milioane de decese, un numar mult mai mare comparativ cu datele oficiale, potrivit unei noi estimari a Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) publicata joi. Noile estimari ale OMS arata ca bilanțul total asociat direct sau…